Zpět

na

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán. To ví každý, kdo to s ním alespoň jednou přehnal. Střídmé popíjení s přáteli však nemusí být na škodu. Kdo by ho neměl rád, že? Je však dobré vědět, kdy člověk opět přijde k sobě a kdy z něj alkohol vyprchá.