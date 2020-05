Na stará kolena vyrazili do parku v americkém Connecticutu, že si užijí skupinových seniorských hrátek. Chlípní důchodci ve věku 62 až 82 let si dopřávali divoký sex s 85letou ženou. Jenže je načapali a všichni skončili v base.

Nejčastěji místní policie zasahuje v parku kvůli opilcům, chmatákům nebo nezbedným výrostkům. V tomhle případě ale pozatýkala partičku poněkud odlišnou – vždyť dohromady jim bylo už 433 let! Jmenovitě: Otto D. Williams (62), John Linartz (62), Daniel Dobbins (67), Charles L. Ardito (75) a manželé Richard (82) a Joyce (85) Butlerovi.

Oplzlosti staříků

Policie dostala hned několik stížností, že v parku vedle přehrady Hemlock a golfového hřiště ve městě Fairfield se kdosi oddává „oplzlostem a sexuálním aktivitám“. Přesně tak chování narušitelů popisovali svědci operátorům policejní linky. Hlídky se tak vydaly na místo a v parku, který coby místo oblíbené pro páry (i sexuální) schůzky uvádí i City Hookup Guide, pozatýkaly celkem šest mužů a jednu ženu.

Jak přesně měla sex-párty pro starší a pokročilé probíhat, policie ve svodce nepopsala, všechny účastníky ale obvinila z narušování veřejného pořádku a dva muže – Dobbinse a Linartze – ještě i z nemravností na veřejnosti! Všechny pak propustili pod příslibem, že se dostaví k soudu. Přinejmenším manželé Butlerovi se tam ale chystají hájit.

Byli jsme jen na čerstvém vzduchu, hájili se

„Nic jsme neprovedli! Jen jsme si tam autem vyjeli, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu,“ uvedla matka 5 dětí a babička 14 vnoučat. „Prosím vás, já jsem neměl sex deset roků!“ prskal rozzlobeně Richard. „Mám problémy s cirkulací krve, to mi klidně dosvědčí tři doktoři!“ naznačil, že je už impotentní. „Ku*va, co za sex lze asi provozovat na předních sedadlech auta?!“ rozhorlil se v rozhovoru pro server The Smoking Gun.