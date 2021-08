Ron Jeremy (68) se v oblasti „filmů pro dospělé“ považuje za svého druhu hvězdnou legendu. Už rok ale na něj padají nehezká obvinění. Celým jménem Ron Jeremy Hyatt se měl dopustit 30 případů sexuálního násilí, včetně 12 znásilnění, 7 nucených vyvrcholení do úst, dvě znásilnění ve spánku nebo bezvědomí a 6 sexuálních obtěžování.

Násilí se Jeremy podle obžaloby měl dopustit v průběhu 23 let na 21 ženách ve věku od 15 do 51 let. První případ se měl odehrát roku 1996. Všechna obvinění ale pornohvězda, která už rok sedí ve vazbě, odmítá, napsal Daily Star.

Cítí se nevinný

„Nemůžu se dočkat, až budu moci u soudu dokázat svoji nevinu! Děkuji všem za podporu a povzbuzení,“ napsal v srpnu 2020 na twitteru. Minulý týden soudní porota stvrdila obžaloby, čeká se na soudní líčení. Letos 25. srpna Jeremyho obhájce zopakoval, že se jeho klient cítí nevinný ve všech bodech obžaloby, uvedla Reuters.

Jeremy od 70. let účinkoval celkem ve 2 000 porno filmech, tímto číslem se také zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Pornoherec se proslavil i tím, že jako jeden z mála dokázal provozovat autofelaci. V poslední době už si ale může tak maximálně postěžovat (a činí tak), že pro velké břicho o tuto schopnost přišel.

Doma, v baru i při focení

První obžaloby přišly před rokem, kdy Jeremyho obvinily tři ženy ze znásilnění. Postupně počet údajných obětí narostl na současných 30. K sexuálnímu násilí mělo docházet během focení, ale také u Jeremyho doma a v losangelských barech a nočních klubech.

V případě, že by ho soud odsoudil i jen za některé případy, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.